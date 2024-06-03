البحرين تستضيف منتدى الفضاء الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء البحرينية عن تعاونها مع وكالة الفضاء الإيطالية والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية لاستضافة النسخة السادسة من منتدى الفضاء الدولي والذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المستوى الوزاري "القسم الخليجي".

ويعقد المؤتمر تحت عنوان "الفضاء كعامل تغيير في الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية بالمنطقة"، خلال الفترة من 2 إلى 3 يوليو القادم في البحرين وقد وجهت الدعوات الرسمية لقيادات الفضاء في دول المنطقة والعالم للمشاركة في هذا المنتدى الذي سيسهم في تشكيل مستقبل الفضاء على المستويين الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الاثنين.

وحول جهود الهيئة لاستضافة هذا المنتدى الدولي، قال الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء "تكمن أهمية هذا المؤتمر في مساهمته بجعل مملكة البحرين مركزًا إقليميًا ودوليًا لاستقطاب الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في مجال علوم الفضاء وتقنياته، وهذا أحد أهداف الخطة الاستراتيجية 2024-2028 والتي تأتي ترجمة للسياسة الوطنية للفضاء، وجميعها تهدف إلى تحقيق الرؤيا الملكية بالوصول بمملكة البحرين إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الفضاء".

وأضاف العسيري أن المنتدى يسلط الضوء على التطور المشهود في قطاع الفضاء في منطقة الخليج العربي بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام من خلال مناقشة ثلاثة موضوعات رئيسة يقدم لها ثلاثة متحدثين من الخبراء في المجالات ذات الصلة بمراقبة الأرض، واستكشاف الفضاء، ورؤى وسياسات الفضاء، والتي سيتم من خلالها التطرق إلى أهمية التقنيات الحديثة والمتقدمة في إنشاء وتطوير خدمات ذكية وسريعة وذات جودة عالية خدمة للمجتمع ودعما لصناع القرار، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات في سن الرؤى والسياسات المتعلقة بقطاع الفضاء وذلك دعما للدبلوماسية والتنمية الاقتصادية في المنطقة والعالم بشكل أوسع.

من المتوقع أن يشارك في هذا المؤتمر عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من هيئات ووكالات حكومية تختص في السياسات والأنشطة الفضائية، وممثلي مؤسسات التعليم العالي من دول المنطقة والعالم من خلال مشاركة آرائهم عن أبرز محاور المؤتمر، من منظور تطورها في بلدانهم إضافة إلى منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية.

وسيُختتم المنتدى بإعلان ختامي تحت مسمى "صفحة المنامة" ليعتمد من الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، والذي سيتضمن تفاصيل وجهات النظر وتوصيات الدول المشاركة، وسيتم إضافة الإعلان الختامي إلى بيان Trento Space (أول منتدى يعقد في عام 2016)، وإلى صفحة نيروبي (ISF 2017)، وصفحة بوينس آيرس (ISF 2018)، وصفحة ريجيو كالابريا (ISF 2019)، وصفحة مدينة بنما (ISF 2023).

يذكر أن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء انضمت رسميا لعضوية الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية والذي يعتبر أكبر منظمة متخصصة بقطاع الفضاء على المستوى الدولي في عام 2021، كما ترتبط الهيئة بعلاقات وثيقة مع وكالة الفضاء الإيطالية منذ عام 2019.