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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يوليو المقبل .. التصفيات النهائية لاختبارات ناشئي الأهلي بالقاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت أمس الأحد اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي بمحافظة القاهرة، بعدما استمرت لمدة ٩ أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

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اليوم .. بدء اختبارات الأهلي بمحافظات الجمهورية

شهدت اختبارات الناشئين بالأهلي هذا العام إقبالًا كثيفًا من المتقدمين لخوض الاختبارات والتي اشتملت على مواليد من عام ٢٠٠٨ وحتى عام ٢٠١٩.

ومن المقرر أن تقام التصفيات النهائية لاختبارات الناشئين بالقاهرة في شهر يوليو المقبل.

وتنطلق اليوم الاثنين اختبارات الأهلي للناشئين بمحافظات الجمهورية، حيث تبدأ في محافظة الشرقية وتقام بعد ذلك في محافظات الغربية (٦ يونيو) والسويس (٩ يونيو) والإسكندرية (١٢ يونيو).

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