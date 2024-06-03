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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إسبانيا: يجب وقف حرب غزة الآن وحان وقت حل الدولتين (فيديو)

وزير الخارجية الإسباني
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

 أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أنه يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة الآن، وفتح كل المعابر البرية وإيصال المساعدات.

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وزير الخارجية: المشاورات بشأن حرب غزة مع الجانب الإسباني تطرقت للعلاقات الثنائية

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إسبانيا: العدوان على غزة لم يفعل شيئا إلا المعاناة للفلسطينيين (فيديو)

 وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، أن إسبانيا تعتمد على مصر في كل القضايا التي تخص فلسطين والشرق الأوسط. 

 وأوضح، أنه يجب تطبيق حل الدولتين، مضيفًا: "اعترفنا بدولة فلسطين الأسبوع الماضي وهذا هو السبيل لاندماج إسرائيل في الشرق الأوسط ولكي تعيش باستقرار".

حان وقت حل الدولتين:

 تابع: "حان الوقت لحل الدولتين، وتحدثنا مع مصر وجامعة الدول العربية، في هذا الأمرة".

وأشار إلى أن المساعدات قضية جوهرية لكي يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة، ولتقليص التوترات على الحدود.

 ووجه الشكر إلى مصر لجهودها من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، لكي تصل المعونة الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

 وأوضح: "لابد من وقف العدوان الذي لم يفعل شيئًا إلا إحداث معاناة للفلسطينيين، وبعدها يمكننا الوصول للخطوة التالية، وهي تسليم غزة والضفة إلى السلطة الفلسطينية".

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