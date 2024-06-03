إسبانيا: يجب وقف حرب غزة الآن وحان وقت حل الدولتين (فيديو)

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أنه يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة الآن، وفتح كل المعابر البرية وإيصال المساعدات.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، أن إسبانيا تعتمد على مصر في كل القضايا التي تخص فلسطين والشرق الأوسط.

وأوضح، أنه يجب تطبيق حل الدولتين، مضيفًا: "اعترفنا بدولة فلسطين الأسبوع الماضي وهذا هو السبيل لاندماج إسرائيل في الشرق الأوسط ولكي تعيش باستقرار".

حان وقت حل الدولتين:

تابع: "حان الوقت لحل الدولتين، وتحدثنا مع مصر وجامعة الدول العربية، في هذا الأمرة".

وأشار إلى أن المساعدات قضية جوهرية لكي يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة، ولتقليص التوترات على الحدود.

ووجه الشكر إلى مصر لجهودها من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، لكي تصل المعونة الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وأوضح: "لابد من وقف العدوان الذي لم يفعل شيئًا إلا إحداث معاناة للفلسطينيين، وبعدها يمكننا الوصول للخطوة التالية، وهي تسليم غزة والضفة إلى السلطة الفلسطينية".