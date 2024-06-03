إسبانيا: العدوان على غزة لم يفعل شيئا إلا المعاناة للفلسطينيين (فيديو)

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ضرورة فتح كل المعابر البرية لقطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، أن المساعدات قضية جوهرية لكي يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة، ولتقليص التوترات على الحدود.

ووجه الشكر إلى مصر لجهودها من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، لكي تصل المعونة الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وأوضح: "لابد من وقف العدوان الذي لم يفعل شيئا إلا إحداث معاناة للفلسطينيين، وبعدها يمكننا الوصول للخطوة التالية، وهي تسليم غزة والضفة إلى السلطة الفلسطينية".

زيارة وزير الخارجية إلى غزة

وأكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، توجه صباح اليوم، إلى العاصمة الإسبانية "مدريد"، وذلك في زيارة تستهدف متابعة التشاور الوثيق بين البلدين حول مستجدات القضية الفلسطينية ولا سيما تطورات الحرب في غزة ومسار تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، فضلاً عن التباحث حول أوجه العلاقات الثنائية كافة المتميزة والمتنامية بين البلدين الصديقين.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الزيارة سوف تتضمن عقد مشاورات سياسية موسعة بين البلدين برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية إسبانيا "خوسيه مانويل ألباريس"، فضلاً عن لقاء وزير الخارجية مع "بيدرو سانشيز"، رئيس حكومة مملكة إسبانيا، للتشاور عن كثب حول الدور الذي يمكن أن تضطلع به إسبانيا لدعم جهود وقف الحرب على قطاع غزة واستعادة مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، استناداً إلى مواقف إسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية تاريخيًا، وآخرها الخطوة المهمة التي اتخذتها أخيرًا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.