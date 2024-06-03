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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير الخارجية: المشاورات بشأن حرب غزة مع الجانب الإسباني تطرقت للعلاقات الثنائية

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

كشف سامح شكري وزير الخارجية، عن المشاورات مع الجانب الإسباني بشأن قطاع غزة والحرب على الشعب الفلسطيني، موضحًا أنه بشأن الحرب على غزة وتداعياتها الكارثية على الشعب الفلسطيني تطرقت مع الجانب الإسباني إلى العلاقات الثنائية.

تصريحات من وزير الخارجية سامح شكري:

وثمن "شكري"، في كلمته خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره الأسباني، المُذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، تطور العلاقات والتنسيق والرغبة في تدعيمها على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في إيجاد فرص مواتية للاستفادة الكاملة من العلاقات برفع مستوى التبادل التجاري والاستفادة من العلاقات مع الشركات الإسبانية التي لها رصيد ضخم في إطار جهود مصر التنموية على مدى السنوات الماضية.

وشدد على أن الدولة المصرية تتطلع إلى تكثيف التنسيق بدعم من الحكومة الإسبانية وتوفير الضمانات للشركات الإسبانية وتشجيعها على استكشاف الفرص المتاحة حتى تكون هناك مصالح مشتركة ينعم بها البلدين.

 

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