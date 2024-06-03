فوز مدرسة صوص الثانوية بقنا بالمركز الثالث فى مسابقة المجلة الإلكترونية

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن فوز مدرسة صوص الثانوية المشتركه التابعة لادارة نقاده التعليمية جنوب المحافظة، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة المجلة الإلكترونية للمرحلة الثانوية ضمن مسابقات توجيه الصحافة والإعلام التربوي للعام الدراسى 2023 /2024 بمجلة بعنوان "صوت صوص".

و أكد وكيل الوزارة حرص مديرية التربية والتعليم بقنا، على المشاركة فى المسابقات الوزارية المتنوعة والتى تساهم فى تنمية وعى الطلاب، وتنمية مهارات وقدراتهم على الإبداع والابتكار.

‎وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على الجهد المبذول للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس والإدارات، وموجهي الصحافة بجميع الإدارات التعليمية.

وقدَّم السيد التهنئة للادارة التعليمية وادارة المدرسة والطلاب المشاركين في المسابقة، والتى أشرف على تنفيذها صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية ومحمود مرغنى موجه عام الصحافة والإعلام التربوي، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والحصول على المراكز المتقدمة في جميع الأنشطة والمسابقات الوزارية.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن حصول، وسام صبري أحمد الطالب بمدرسة البراهمة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة قفط التعليمية جنوب محافظة قنا، على المركز السادس في مسابقة (مراسم الاحتفال بالأعياد في مصر) والتي أشرفت عليها رانيا ابراهيم مستشار مادة الاقتصاد المنزلي بالوزارة .

شارك وسام بالمسابقة عن طريق تصميم تابلوه خشبي مزين بالورود تحت إشراف أمل لطفي اسعد المعلمة المشرفة بالمدرسة، واختارته اللجنة المشكلة بالمديرية برئاسة صابر زيان مدير عام الانشطة التربوية وعضوية سوسن رؤوف موجه عام الاقتصاد المنزلي و أعضاء التوجيه بإدارة قفط التعليمية والمديرية للمنافسة الوزارية.

وأشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتميز العمل الفني لوسام، ووجه إليه التهنئة وإلى كل هيئة الإشراف بالمديرية والإدارة التعليمية وإدارة المدرسة، وأثنى على استراتيجية الوزارة في تأهيل البنين للتعامل مع الاقتصاد المنزلي كأحد مجالات إدارة شئون الأسرة والحياة المعتمدة على. ترشيد الاستهلاك وتبني الحرف والمهارات اليدوية و العمل المنتج وتقليل أوجه التلوث البيئي .

محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز قنا

ووجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بمركز قنا موجها بضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز قنا بحضورالدكتور حازم عمر نائب المحافظ و حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والمهندس يسرى على رئيس قطاع كهرباء قنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه قنا.

وتابع محافظ قنا معدلات التنفيذ انشاء شادر بطريق الاربعين على مساحة 5 أفدنة ، يذكر ان شادر الاربعين من المشروعات التنموية الاقتصادية التى يتم تنفيذها في مركز قنا في الخطة الاستثمارية لهذا العام بالإضافة الى رفع كفاءة وتوسعة السوق الحضارية لغرب مدينة قنا بجوار مجمع المواقف، ومشروع شادر الاشراف.

وشدد "الداودي" خلال الاجتماع على سرعة العمل على حل كل المشاكل وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة مع رفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع إعداد تقارير دورية بما تم تنفيذه في الخطة، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.