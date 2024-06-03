تعرف على أسعار الدولار بالبنوك اليوم الإثنين 3-6-2024

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 3-6-2024، بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل البنك المركزى المصرى سعر البيع للدولار، اليوم، 47.40 قرش للشراء و47.26 قرش للبيع، بينما سجل سعر بيع الدولار اليوم بالأسواق 47.74 للشراء و 47.21 للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 47.37 للشراء، 47.27 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 47.37 جنية للشراء، 47.27 جنيه للبيع ، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 47.37 للشراء ، 47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.37 جنيه للشراء.

47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.37 جنيه للشراء.

47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.32 جنيه للشراء.

47.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.34 جنيه للشراء.

47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.37 جنيه للشراء.

47.27 جنيه للبيع.

استقر الدولار على نطاق واسع، خلال تعاملات الإثنين المبكرة، مع رهان المتعاملين على أن التضخم في الولايات المتحدة، الذي ربما استقر بما يكفي، سيشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2024.

واستقر اليورو أيضًا قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وسجل الدولار في مايو أول انخفاض شهري له هذا العام مع تحول التوقعات إلى موعد ونطاق خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي، ويتوقع المتعاملون في السوق خفضًا بواقع 37 نقطة أساس هذا العام.

وأظهرت بيانات صدرت، الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 بالمئة في أبريل، بما يتوافق مع الزيادة غير المعدلة في مارس. ويتوقع المتعاملون فرصة تبلغ 53 بالمئة تقريبًا خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مقابل 49 بالمئة قبل صدور البيانات. ولا تزال بيانات التضخم تظهر أن ضغوط الأسعار لا تزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي 2.7 بالمئة في أبريل، وهو نفس معدل مارس، مما يجعل المتعاملين في الأسواق غير متأكدين من أن أسعار الفائدة ستنخفض أكثر من مرة في عام 2024.