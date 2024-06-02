كوريا الجنوبية: الشرطة تتلقى 500 بلاغ بشأن بالونات القمامة القادمة من بيونج يانج

أكدت الشرطة في كوريا الجنوبية، تلقي أكثر من 500 بلاغ بجميع أنحاء البلاد بشأن بالونات تحمل قمامة أطلقتها كوريا الشمالية تجاه جارتها الجنوبية خلال الساعات الماضية.



ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية كيه بي إس، اليوم الأحد، عن الشرطة الوطنية قولها إن مركز اتصال الطوارئ التابع لها تلقى إجمالي 514 مكالمة بشأن البالونات التي تحمل القمامة خلال ثماني ساعات بدءا من الساعة التاسعة أمس السبت وحتى الخامسة صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي للبلاد.



وأوضحت الشرطة، أن معظم المكالمات كانت من مناطق "يانجتشيون" و"يونجديونجبو" و"مابو" غرب العاصمة الكورية الجنوبية (سول).

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت في وقت سابق اليوم إطلاق جارتها الشمالية نحو 600 بالون يحمل قمامة خلال الساعات الماضية، في أحدث خطوة من جانب بيونج يانج لإثارة غضب سول.



وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنه عثر على البالونات التي تحمل قمامة مثل أعقاب السجائر والأقمشة والنفايات الورقية والبلاستيكية في جميع أنحاء العاصمة سول.



يشار إلى أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك، أدان في وقت سابق بشدة إطلاق كوريا الشمالية لبالونات محملة بالقمامة باتجاه بلاده؛ واصفا ذلك بالانتهاك الجسيم والواضح لاتفاقية الهدنة الكورية.

