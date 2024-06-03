رئيس كوريا الجنوبية يعقد 10 اجتماعات مع زعماء أفارقة اليوم

على هامش القمة الكورية الأفريقية

قال المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين الموافق 33 يونيو، إنه من المقرر أن يجري الرئيس الكوري الجنوبي “يون سوك-يول” سلسلة من الاجتماعات مع زعماء 10 دول أفريقية اليوم لمناقشة سبل توسيع التعاون وذلك عشية انعقاد أول قمة كورية أفريقية.

القمة الكورية الأفريقية

ووفق لوكالة “يونهاب” للأنباء، سيعقد يون اجتماعات متتالية مع زعماء من “ليسوتو، وساحل العاج، وموريشيوس، وزيمبابوي، وتوغو، ورواندا، وموزمبيق، وساو تومي وبرينسيبي، وغينيا بيساو، والرأس الأخضر”، وذلك في المكتب الرئاسي بسيئول.

ويوجد الزعماء الأفارقة في كوريا الجنوبية لحضور القمة الكورية الأفريقية المقرر عقدها في يومي الثلاثاء والأربعاء (4 و5 يونيو الجاري)، والتي ستجمع وفودا من 48 دولة أفريقية بما في ذلك زعماء 25 دولة منها.

وكان رئيس كوريا الجنوبية عقد يوم الأحد اجتماعات منفصلة مع زعماء “سيراليون، وتنزانيا، وإثيوبيا” الذين قاموا بزيارات دولة للبلاد.

ومن المقرر أنه بعد اجتماعات اليوم ، يخطط “يون” لاستضافة حفل عشاء على شرف وفود الدول المشاركة.

وسيعقد الحدث الرئيسي للقمة في اليوم الأول، وتليه قمة الأعمال في اليوم الثاني.

وقال يون في مقابلة مع وكالة أنباء أجنبية نشرت يوم الأحد، إنه يأمل في وضع الأساس لتعاون شامل مع الدول الأفريقية بما في ذلك تبادل المعلومات المتعلقة بالمعادن الحيوية والتعاون التكنولوجي والاستكشاف المشترك.