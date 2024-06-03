محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتوسعة مدخل ساحل سليم

بتكلفة 2.5 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة ساحل سليم والذي يجري تنفيذه تحت إشراف مديرية الإسكان، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز بتكلفة 2.5 مليون جنيه وفي إطار اهتمام المحافظة بتنمية المدن ومداخلها ورفع كفاءة الطرق وتطوير وتجميل الميادين لخلق بيئة حضارية للمواطنين والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذ الشأن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة ... رافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني لمديرية الاسكان.

بوابات من الطوب الفرعوني وتركيب طوب حراري في مدخل ساحل سليم

حيث بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بمدخل مدينة ساحل سليم من اتجاه مجلس المدينة واتجاه الطريق الزراعي السريع للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات حيث بلغت نسبة التنفيذ 98% وتشمل أعمال التطوير توسعة المدخل فضلًا عن عمل بوابات من الطوب الفرعوني وتركيب طوب حراري على جانبي حوائط سور المدخل وتركيب بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الإنترلوك بالإضافة إلى تطوير وتدعيم الإنارة للمدخل من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية وخلق بيئة حضارية للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط - خلال الجولة - على أهمية هذا المدخل كونه واجهة أساسية للمدينة موجهًا بدفع الأعمال وتكثيفها للانتهاء منها وفقاً للمواصفات القياسية والجودة ومراعاة المظهر الحضاري في كل الأعمال التي تتم وفقاً للإمكانات المتاحة، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

كما وجه المحافظ، رئيس المركز بضرورة المتابعة المستمرة والدورية لتلك الأعمال في كل مرحلة من مراحل التنفيذ وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن ووضع خطة لاستكمال أعمال التطوير والتجميل بباقي قرى المركز تباعًا بما يتناسب أعمال البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.