وزير الخارجية: إسبانيا تُمثل داعم رئيسي للتعايش والعلاقة بين الحضارات

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن هناك حرص متبادل بين مصر وإسبانيا على تعزيز التعاون والعلاقات والتنسيق بين البلدان، مشددًا على أن وتيرة اللقاءات التي جمعت بين مصر وإسبانيا خلال الفترة الماضية دليل على الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات والتنسيق المستمر.

وتابع وزير الخارجية: "هناك أرضية راسخة من العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وإسبانيا"، وذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي له مع نظيره الإسباني.

وشدد على أن إسبانيا تُمثل داعم رئيسي للتعايش والعلاقة بين الحضارات والاستعداد لاتخاذ مواقف على أسس من المبادئ، ما مثلته في موقفها إزاء قضايا الشرق الأوسط واعترافها بالدولة الفلسطينية على خلفية حرب غزة وما أتت به من أضرار.

وأضاف وزير الخارجية، أنه ايضًا التطلع إلى مستقبل فيه السلام وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتيمن وإقامة الدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنًا هذا الموقف الاخلاقي الذي يعيد الثقة أن هناك مواقف واتساق مع الضمير العالمي وقواعد القانون الدولي، والرغبة في إرساء السلام والاستقرار.