زواج أسماء جلال وأحمد أبو هشيمة.. تصريح يثير الجدل وصورة وكلمة تكشفان الحقيقة|شاهد
حسمت الفنانة أسماء جلال الجدل المثار حول أنباء ارتباطها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، التي تداولها البعض خلال الساعات الأخيرة، بعد شائعة ارتباطها بمطرب الراب ويجز، التي زعمها البعض بعد نشره صورة تجمعهما في عيد ميلادها الـ 29.
أسماء جلال تحسم حقيقة ارتباطها بأبو هشيمة
ردت أسماء جلال على أنباء ارتباطها بطريقة غير مباشرة، حينما كشفت عن احتفالها بعيد ميلادها بمفردها من دون أي أشخاص معها، حيث نشرت صورة من أحدث ظهور لها وهي تطفئ شموع عيد الميلاد، وأرفقتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد إلى نفسي العزيزة".
اعتبر البعض أن صورة أسماء جلال في عيد ميلادها، بمثابة رد حاسم للشائعات المتداولة حول ارتباطها بأبو هشيمة وويجز، وإشارة منها إلى عدم ارتباطها بأي شخص في الوقت الحالي، لتنفي من خلالها كل ما تردد على ألسنة البعض وتؤكد أنها أخبار عارِية تمامًا من الصحة.
أسماء جلال وحيدة في عيد ميلادها
واحتفلت أسماء جلال بعيد ميلادها الـ29 بمفردها في يوم 22 مايو، حيث نشرت صورة من الاحتفال، بدت فيها بإطلالة ناعمة، حيث كانت ترتدي فستانًا أنيقا وجذابا، مصمما من اللون الفضي اللامع، ومكشوف الأكمام، بينما اعتمدت تصفيفة شعر مميزة، ومكياجًا هادئًا عكس جمال ورقة ملامحها.
آخر أعمال أسماء جلال
وكانت آخر أعمال أسماء جلال دور البطولة في مسلسل "أشغال شقة" الذي خاضت به ماراثون دراما رمضان 2024، وشاركها البطولة النجوم هشام ماجد، وشيرين، وسلوي محمد على، ومصطفى غريب، وهو من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.
تدور قصة أشغال شاقة حول حمدي عبدالرحيم أخصائي الطب الشرعي وزوجته، حيث يرزقا بتوأمين بعد فترة من زواجهما، ويقرران اﻻستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأمين، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين.
أسماء جلال تنضم لفريق عمل فيلم "فيها إيه يعني" مع ماجد الكدواني وغادة عادل
في الوقت نفسه، انضمت أسماء جلال لفريق عمل فيلم "فيها إيه يعني"، الذي يشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني وغادة عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف وليد المغازي، ومصطفى عباس، ومحمد أشرف، وإخراج عمر رشدي، ومن المقرر أن يبدأ الأبطال التصوير خلال الأيام المقبلة، بعد اكتمال فريق العمل.
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