نائب المحافظ عن المنطقة الشرقية يتفقد مخابز عين شمس

أجرى الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة تفقدية على عدد من المخابز فى حى عين شمس للوقوف على جودة إنتاج رغيف الخبز ومتابعة الأوزان والأسعار ومطابقتها للمواصفات.

والتقى صابر خلال الجولة بالمواطنين مستمعآ لمقترحاتهم بحضور المهندس عبد الحميد أبو العزم رئيس حى عين شمس، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

يذكر أن الحكومة رفعت سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشاً، حيث تم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن أول أمس السبت الموافق 1 من يونيو الجاري.



