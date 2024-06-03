الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نائب المحافظ عن المنطقة الشرقية يتفقد مخابز عين شمس

بوابة الوفد الإلكترونية

أجرى الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة تفقدية على عدد من المخابز فى حى عين شمس للوقوف على جودة إنتاج رغيف الخبز ومتابعة الأوزان والأسعار ومطابقتها للمواصفات.

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بعد زيادة الأسعار.. نصيب الفرد من الخبز المدعم

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الحكومة بعد زيادة سعر الخبز المدعم: نتحمل 84% من تكلفته (فيديو)

والتقى صابر خلال الجولة بالمواطنين مستمعآ لمقترحاتهم بحضور المهندس عبد الحميد أبو العزم رئيس حى عين شمس، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

يذكر أن الحكومة رفعت سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشاً، حيث تم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن أول أمس السبت الموافق 1 من يونيو الجاري.


 

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