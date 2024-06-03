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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نائل نصار يحصد برونزية بطولة فانكوفر للفروسية بكندا

بوابة الوفد الإلكترونية

حصد الفارس نائل نصار بالمركز الثالث و الميداليه البرونزية في بطولة الجائزه الكبري بفانكوفر - كندا فئه الاربع نجوم - علي جواده "دونفيير".

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و الجدير بالذكر ان نائل كان قد فاز الأسبوع الماضي بالميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبري فئه الخمس نجوم علي جواده "ايجور" في فانكوفر كندا.

في إنجاز و لا أروع .. نائل نصار يفوز ببرونزية ثانيه في اقل من اسبوع في بطولة فانكوفر بكندا 🥉🇪🇬

و هنأ الاتحاد المصري للفروسية الفارس الدولي نائل نصار علي إنجازه بالبطولة الدولية.

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