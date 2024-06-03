نائل نصار يحصد برونزية بطولة فانكوفر للفروسية بكندا

حصد الفارس نائل نصار بالمركز الثالث و الميداليه البرونزية في بطولة الجائزه الكبري بفانكوفر - كندا فئه الاربع نجوم - علي جواده "دونفيير".

و الجدير بالذكر ان نائل كان قد فاز الأسبوع الماضي بالميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبري فئه الخمس نجوم علي جواده "ايجور" في فانكوفر كندا.

في إنجاز و لا أروع .. نائل نصار يفوز ببرونزية ثانيه في اقل من اسبوع في بطولة فانكوفر بكندا 🥉🇪🇬

و هنأ الاتحاد المصري للفروسية الفارس الدولي نائل نصار علي إنجازه بالبطولة الدولية.