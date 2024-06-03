مياه قنا تجري قياس مردود التدريب للعامليين

قامت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بتشكيل فريق لقياس مردود الدورات التدريبية التي تم عقدها للعاملين خلال العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ و تاثيرها علي الاداء العام للشركة، بالاضافة الي معرفة احتياجاتهم التدريبية لادارجها في الخطط التالية.

وأكد المهندس رجب عرفة رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب، أن الهدف من قياس مردود التدريب علي العاملين هو التاكد من تحسن إداء الموظفين بعد اجتيازهم الدورات التدريبية و تعظيم الاستفادة من تلك الدورات لتعطي نتائجها المرجوه في تنمية العنصر البشرى، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة خاصة في ظل التطورالمستمر الذي نلمسه في كافة المجالات والذي يتطلب ضرورة العمل المستمر علي تحسين مستوي كفاءة العاملين و زيادة معارفهم و مهاراتهم المكتسبة عمليا وعلميا لمواكبة هذا التطور المستمر مما سيكون له بالغ الأثر علي مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجه المهندس رجب عرفة، جزيل شكره للادارة العامة للتدريب بالشركة القابضة لدعمها المتواصل لمراكز التدريب بالشركات لمواكبة احدث التطورات في مجال التدريب.

وأفادت الدكتورة فاتن نصر الدين مدير عام التدريب انه تم قياس مردود التدريب لمدة اربعة ايام متواصلة للعاملين في مختلف قطاعات الشركة للتاكد من تحقيق البرامج التدريبية لاهدافها وجمع الاحتياجات التدريبية للخطط التدريبية القادمة.

كما تم عمل متابعة من قبل ادارة دعم مركز التدريب لبعض الدورات التدريبية المنعقدة داخل مركز التدريب، و كذلك لدورات السلامة و الصحة المهنية التي تم عقدها في مواقع التدريب العملي بالشركة.

محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز قنا

من ناحية أخرى، وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بمركز قنا موجها بضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم الاحد لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز قنا بحضورالدكتور حازم عمر نائب المحافظ و حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والمهندس يسرى على رئيس قطاع كهرباء قنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه قنا.

و تابع محافظ قنا معدلات التنفيذ انشاء شادر بطريق الاربعين على مساحة 5 أفدنة ، يذكر ان شادر الاربعين من المشروعات التنموية الاقتصادية التى يتم تنفيذها في مركز قنا في الخطة الاستثمارية لهذا العام بالإضافة الى رفع كفاءة وتوسعة السوق الحضارية لغرب مدينة قنا بجوار مجمع المواقف ، ومشروع شادر الاشراف.

وشدد "الداودي" خلال الاجتماع على سرعة العمل على حل كل المشاكل وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة مع رفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع إعداد تقارير دورية بما تم تنفيذه في الخطة.

مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.