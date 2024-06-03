الإثنين 03 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خير مزارعنا لأهالينا.. معرض ضخم يوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة حتى عيد الأضحى

خير مزارعنا لأهلينا
خير مزارعنا لأهلينا

تواصل وزارة الزراعة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال معرض "خير مزارعنا لأهالينا" والمنافذ الثابتة والمتحركة.

يوفر المعرض، المقام حالياً في المتحف الزراعي بالدقي، تشكيلة واسعة من المنتجات الطازجة ذات الجودة العالية بأسعار مخفضة تصل إلى 50%.

تشهد منافذ الوزارة إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين يثقون بجودة منتجاتها وأسعارها التنافسية.

تشمل السلع المعروضة: الأرز، السكر، البطاطس، البيض، البامية، الجزر، البصل، الخيار، الزيت، الدواجن، اللحوم، الفواكه، والعديد من السلع الأساسية والتكميلية الأخرى.

تتوفر تخفيضات تصل إلى 30% على جميع أنواع الزيوت والتمور، و20% على جميع أنواع الفواكه.

تضم الوزارة 274 منفذاً ثابتاً و33 منفذاً متحركاً تغطي جميع محافظات الجمهورية، وتقدم 200 سلعة أساسية وتكميلية، وتستمر في عملها حتى عيد الأضحى المبارك.

txt

من خير مزارعنا لأهالينا.. الزراعة تطرح لحوم ضانى بـ320 جنيهًا للكيلو يومياً

نقاط مهمة:

  • توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.
  • تشكيلة واسعة من المنتجات الطازجة ذات الجودة العالية.
  • أسعار تنافسية تقل عن الأسواق المثيلة.
  • إقبال كبير من المواطنين على منافذ الوزارة.
  • استمرار عمل المعارض والمنافذ حتى عيد الأضحى.

فوائد للمواطنين:

  • توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
  • دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
  • ضمان جودة المنتجات الغذائية.
txt

وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لمحطات شتلات القصب

رسالة للمواطنين:

  • تدعو وزارة الزراعة المواطنين إلى زيارة معرض "خير مزارعنا لأهالينا" والمنافذ الثابتة والمتحركة للاستفادة من الأسعار المخفضة والعروض المميزة.
  • تؤكد الوزارة على التزامها بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

 

مواد متعلقة

من خير مزارعنا لأهالينا.. الزراعة تطرح لحوم ضانى بـ320 جنيهًا للكيلو يومياً

الزراعة: إقبال من المواطنين على معرض "خير مزارعنا لاهالينا"

رئيس زراعة البرلمان يطالب بدعم استثمارات قطاعي الزراعة والري بالموازنة الجديدة

الجريدة الورقية