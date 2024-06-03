خير مزارعنا لأهالينا.. معرض ضخم يوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة حتى عيد الأضحى

تواصل وزارة الزراعة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال معرض "خير مزارعنا لأهالينا" والمنافذ الثابتة والمتحركة.

يوفر المعرض، المقام حالياً في المتحف الزراعي بالدقي، تشكيلة واسعة من المنتجات الطازجة ذات الجودة العالية بأسعار مخفضة تصل إلى 50%.

تشهد منافذ الوزارة إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين يثقون بجودة منتجاتها وأسعارها التنافسية.

تشمل السلع المعروضة: الأرز، السكر، البطاطس، البيض، البامية، الجزر، البصل، الخيار، الزيت، الدواجن، اللحوم، الفواكه، والعديد من السلع الأساسية والتكميلية الأخرى.

تتوفر تخفيضات تصل إلى 30% على جميع أنواع الزيوت والتمور، و20% على جميع أنواع الفواكه.

تضم الوزارة 274 منفذاً ثابتاً و33 منفذاً متحركاً تغطي جميع محافظات الجمهورية، وتقدم 200 سلعة أساسية وتكميلية، وتستمر في عملها حتى عيد الأضحى المبارك.

نقاط مهمة:

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

تشكيلة واسعة من المنتجات الطازجة ذات الجودة العالية.

أسعار تنافسية تقل عن الأسواق المثيلة.

إقبال كبير من المواطنين على منافذ الوزارة.

استمرار عمل المعارض والمنافذ حتى عيد الأضحى.

فوائد للمواطنين:

توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

ضمان جودة المنتجات الغذائية.

رسالة للمواطنين: