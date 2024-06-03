جولة مفاجئة للخشت لمتابعة سير الامتحانات بكليات جامعة القاهرة

أجرى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة مفاجئة للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/ 2024، شملت الجولة كليات التجارة والآداب ودار العلوم.

وصاحب رئيس جامعة القاهرة، في جولته، عمداء الكليات الثلاثة والوكلاء، حيث تم تفقد لجان الامتحانات لطلاب الليسانس والبكالوريوس.

جولة رئيس جامعة القاهرة

وحرص رئيس جامعة القاهرة على التحدث مع الطلاب للاطمئنان على أوضاعهم، والاستماع إلى أي ملاحظاتهم، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة اللازمة لهم لأداء الامتحانات في أفضل الظروف.

وتفقد رئيس جامعة القاهرة سير العمل في لجان الامتحانات، والتأكد من التزامها بالتعليمات واللوائح المنظمة للامتحانات، وتوفير أجواء هادئة ومناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

حرص جامعة القاهرة على توفير كافة الإمكانيات

جولة رئيس جامعة القاهرة

وأكد رئيس جامعة القاهرة حرص إدارة الجامعة على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ونظامية.

رئيس جامعة القاهرة يتفقد الامتحانات

وشدد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة على استفسارات الطلاب.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كل مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وحل أية مشكلة تطرأ.

وأكد رئيس جامعة القاهرة البدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، والتأكد من دقة رصد الدرجات.

الخشت يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جدير بالذكر أن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/ 2024 في جامعة القاهرة يؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها وفقا لما حددته الخريطة الزمنية للعام الجامعي.