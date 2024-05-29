إعادة التوازن فى توزيع أتوبيسات النقل العام

هيئة النقل العام بالقاهرة هيئة خدمية تتبع محافظة القاهرة كانت تمتلك أسطولاً من الأتوبيسات نحو 900 أتوبيس، وتقلصت الهيئة، فسحبت نحو 27 خطاً من خطوطها التى كانت تخدم القاهرة الكبرى وتركت الركاب فريسة سهلة لشركات النقل الجماعى، ولا تتابع ولا تشرف عليها علماً أن هناك خطوطاً مكتظة بالسيارات الحديثة ومناطق محرومة من أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة فمن أسوأ الخطوط خط 133 مينى باص من كفر الشرفا إلى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وكذلك خط 13 من مساكن عين شمس إلى حى الاسمرات، وتم سحب خط 108 من مساكن عين شمس إلى التجمع الأول القاهرة الجديدة علماً أنه لا يوجد خط أتوبيس هيئة النقل العام يخدم شرق القاهرة من مساكن عين شمس أو النزهة الجديدة إلى التجمع الأول ماراً من شارع الطيران على التأمين الصحى بمدينة نصر وشارع مصطفى النحاس علماً أن هناك أتوبيسات الهيئة من التبة بعزبة الهجانة إلى جامعة الأزهر شارع مصطفى النحاس لا يوجد بها ركاب بسبب سوء التخطيط من الهيئة، لذلك أناشد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال ورئيس هيئة النقل العام إعادة التوازن بين المناطق.

عن المواطنين

أحمد النمر

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