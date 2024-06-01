موعد عيد الأضحى 2024 وصيام العشرة من ذي الحجة.. ومتى تبدأ مناسك الحج ؟

بدء العد التنازلي لشهر الله الحرام ذي الحجة، حيث موسم الحج الفضيل، وصيام العشرة الأوائل المباركات من ذي الحجة، وفي هذا الموسم من كل عام، يبدأ المسلمين في البحث عن موعد عيد الأضحى 2024 وموعد صيام العشر من ذي الحجة، ومتى تحين وقفة عرفات، استعدادًا لتلك الأيام المباركة، وصيامها، ونفحاتها.

موعد صيام العشرة من ذي الحجة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن غرة شهر ذي الحجة 1445هـ / 2024 م، يوم الجمعة القادم الموافق 7 /6/2024؛ مما يعني بدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة يوم الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل لعام 2024، وحتى يوم عرفة 15 يونيو 2024، 1445/12/.

صيام العشر الأوائل من ذي الحجة :

الجمعة 2024/6/7 - الموافق 1445/12/1

السبت 2024/6/8 - الموافق 1445/12/2

الأحد 2024/6/9 - الموافق 1445/12/3

الإثنين 2024/6/10 - الموافق 1445/12/4

الثلاثاء 2024/6/11 - الموافق 1445/12/5

الأربعاء 2024/6/12 - الموافق 1445/12/6

الخميس 2024/6/13 - الموافق 1445/12/7

الجمعة 2024/6/14 - الموافق 1445/12/8

يوم عرفة 2024/6/15 - الموافق 1445/12/9

موعد عيد و إجازة الأضحى 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن موعد عيد الأضحى لعام 2024 سيكون يوم الأحد، الموافق 16 يونيو 2024، وأن إجازة عيد الأضحى المبارك، من المقرر أن تكون كالتالي:

تبدأ يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 والتاسع من ذي الحجة 1445 أي يوم وقفة عرفات.

تنتهي في يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 وهو 13 من ذي الحجة 1445 آخر أيام عيد الأضحى المبارك.

بداية ونهاية مناسك الحج

يبدأ موعد الحج 2024 في مساء 14 يونيو المقبل «ليلة الثامن من شهر ذي الحجة»، وفقًا للحسابات الفلكية، ويُسمّى بيوم التروية، وهى الليلة التي يبدأ فيها حجاج بيت الله الحرام في التوجه إلى مشعر منى فيصلّي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء جماعة بقدر الاستطاعة مع قصر الصلاة الرباعية، وهو أمر مستحبّ وليس فرضاً، ويبيت الحاج ليلته فيها وهي ليلة الوقوف بعرفة ثم الصعود إلى جبل عرفات في الصباح لأداء الركن الأعظم من الحج، على أن تنتهي المناسك رسميا يوم 19 يونيو 2024، الذي يوافق 13 ذي الحجة من العام الهجري 1445، بانتهاء تأدية طواف الوداع ولا يقوم الحاج به إلّا عند الانتهاء من تأدية جميع المناسك