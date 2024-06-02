الأرصاد الجوية: موجة أخرى لارتفاع قيم درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، محذرة من موجة أخرى لارتفاع قيم درجات الحرارة لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هذه موجة شديدة الحرارة تؤثر على معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنّ العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، مؤكدة أن درجة الحرارة ترتفع تدريجيًا وتكون ذروة الارتفاعات في نهاية الأسبوع الحالي، مشددة على أن هذه الموجة تستمر لمدة أسبوع في القاهرة الكبرى، وتتجاوز الأسبوع في محافظات الصعيد.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة في محافظات الصعيد خلال فترة النهار 45 درجة مئوية، مشددة على أنه خلال هذه الأيام نتأثر بكتل هوائية صحراوية مما يؤدي إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وقيم درجات الحرارة.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل ليلًا على شمال البلاد مائلا للحرارة ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على النحو الآتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 23 العظمى 37

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 15 العظمى 35

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 14 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 41

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 41

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 40

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 41

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 28 والعظمى 45

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 29 والعظمى 45

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 30 والعظمى 45