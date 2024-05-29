بوتين يترأس اجتماع مجلس المشروعات الوطنية ولجان مجلس الدولة.. اليوم

يترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا موسعا لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية ولجان مجلس الدولة يوم الأربعاء الموافق 29 مايو.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في وقت سابق أن مثل هذا الحدث مدرج في جدول عمل الرئيس.

واقترح بوتين مناقشة سبل تحقيق الأهداف المحددة في خطاب حالة الأمة فيما يتعلق بمناطق محددة، مع تحديد "الأدوات الإضافية المطلوبة لضمان تحقيق نتائج ملموسة وعملية"، ومن المقرر أن تكون المشاريع الوطنية الجديدة محورا آخر للاجتماع، والتي ينبغي الموافقة عليها، وفقا لتعليمات الرئيس، قبل نهاية العام.

وفي سياق أخر بيسكوف لوكالة تاس بأن جلسات الأسئلة والأجوبة التي يعقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تزال مدرجة بجدول الأعمال، فعندما سئل عما إذا كان من المتوقع عقد جلسة أسئلة وأجوبة سنوية في عام 2024، قال: "تظل جلسات الأسئلة والأجوبة على جدول الأعمال".

عقد بوتين آخر جلسة للأسئلة والأجوبة على الخط المباشر في 14 ديسمبر 2023، وقد تم دمجها مع المؤتمر الصحفي للرئيس في نهاية العام.. وأقيم نفس الحدث المشترك خلال جائحة فيروس كورونا في عام 2020.

وعُقدت جلسة الأسئلة والأجوبة المنفصلة السابقة في عام 2021، وحتى الآن، عقد بوتين 18 حدثًا منفصلاً من هذا القبيل، منذ عام 2001، تلقى بوتين أسئلة من شعب البلاد 15 مرة كرئيس وأربع مرات كرئيس للوزراء.

يشار إلى أن مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية هو هيئة استشارية رئاسية تم إنشاؤها لتنسيق أنشطة السلطات الفيدرالية والإقليمية، فضلاً عن المنظمات العامة والبحثية، فيما يتعلق بخطط التنمية الروسية لعام 2030.

وتعقد اجتماعات المجلس عادة مرتين في السنة، ويقوم أعضاؤها بإعداد مقترحات للرئيس بشأن تحديد الأهداف والمعايير الرئيسية للمشاريع والبرامج الوطنية، فضلا عن الاتجاهات الرئيسية للتنمية الاستراتيجية في روسيا.

وترأس الرئيس آخر اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية في ديسمبر 2023، وكان هذا الحدث مخصصًا لسيادة روسيا التكنولوجية والرقمنة والمشاريع التعليمية.

أما مجلس الدولة فهو هيئة دستورية تهدف إلى ضمان التفاعل بين الوكالات الحكومية، وتحديد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للبلاد وتحديد الأولويات فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.