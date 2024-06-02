الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 24 ؟

بوابة الوفد الإلكترونية

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب باستمرار، حيث يقدم الوفد نشرة بأسعار الذهب اليوم الأحد 2 يونيو 2024، إذ يعتبر المعدن الأصفر الاستمرار الأفضل في ظل حالة التذبذب التي تشهدها بعض الاسواق العالمية.

ويتأثر سعر الذهب عالميًا بالتوترات التي تشهدها العديد من البلدان حول العالم.  

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب يوم 2- 6 - 2024

عيار 24 بيع 3,531 جنيه  شراء 3,554 جنيه 

عيار 22 بيع 3,237 جنيه  شراء 3,258 جنيه 

عيار 21 بيع 3,090 جنيه  شراء 3,110 جنيه 

عيار 18 بيع 2,649 جنيه  شراء 2,666 جنيه 

عيار 14 بيع 2,060 جنيه  شراء 2,073 جنيه 

عيار 12 بيع 1,766 جنيه  شراء 1,777 جنيه 

الاونصة بيع 109,827 جنيه  شراء 110,538 جنيه 

الجنيه الذهب بيع 24,720 جنيه  شراء 24,880 جنيه 

الكيلو بيع 3,531,429 جنيه  شراء 3,554,286 جنيه

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