أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 24 ؟

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب باستمرار، حيث يقدم الوفد نشرة بأسعار الذهب اليوم الأحد 2 يونيو 2024، إذ يعتبر المعدن الأصفر الاستمرار الأفضل في ظل حالة التذبذب التي تشهدها بعض الاسواق العالمية.

ويتأثر سعر الذهب عالميًا بالتوترات التي تشهدها العديد من البلدان حول العالم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب يوم 2- 6 - 2024

عيار 24 بيع 3,531 جنيه شراء 3,554 جنيه

عيار 22 بيع 3,237 جنيه شراء 3,258 جنيه

عيار 21 بيع 3,090 جنيه شراء 3,110 جنيه

عيار 18 بيع 2,649 جنيه شراء 2,666 جنيه

عيار 14 بيع 2,060 جنيه شراء 2,073 جنيه

عيار 12 بيع 1,766 جنيه شراء 1,777 جنيه

الاونصة بيع 109,827 جنيه شراء 110,538 جنيه

الجنيه الذهب بيع 24,720 جنيه شراء 24,880 جنيه

الكيلو بيع 3,531,429 جنيه شراء 3,554,286 جنيه