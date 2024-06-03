وزارة الرياضة: سنتقدم بطلب لاستضافة السوبر الأفريقي على استاد العاصمة

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي الوزير، حصل على تقريب وجهات النظر بين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وحسام حسن المدير الفني للمنتخب، بشكل سريع.

وتابع الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تم توجيه الدعوة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسين لبيب رئيس الزمالك، للتواجد ضمن الحضور في مباراة مصر وبوركينا فاسو، يوم الخميس المقبل لدعم الفريق".

وأضاف: "انتابتني حالة من الضحك الشديد، عندما رأيت بعض الأخبار المنتشرة التي تؤكد تدخل الوزارة لدفع مبلغ مادي لنادي الزمالك، لحل أزمة القيد ولا يوجد دعم للأندية إلا في أضيق الحدود ونتدخل في الإنشاءات".

واختتم: "استاد العاصمة الجديدة تم فتحه تجريبيًا ولم يتم فتحه رسميًا، وقد يتم اكتمال ما ينقصه خلال الفترة المقبلة القريبة وقد يكون خلال أيام، وهناك مناقشات لاستضافة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، وسوف نتقدم بطلب إلى الكاف لاستضافة المباراة عليه".