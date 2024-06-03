الزمالك يكتفي بمباراتين وديتين إستعداداً لعودة الدوري

قرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الاكتفاء بلعب مباراتين وديتين فى فترة التوقف الدولي يومى ٤و٧ يونيه الجارى استعدادا لاستئناف المسابقه المحليه بلقاء سيراميكا كليوباترا يوم ١٤ يونيه باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى الجوله المؤجله من الأسبوع ال١٢ لبطولة الدوري الممتاز.

ورفض جوميز فكرة إقامة معسكر مغلق للاعبين نظرا لغياب عدد من النجوم الأساسيين بالمنتخبات المختلفه بالإضافة إلى عدم إصابة اللاعبين بالملل نظرا لضغط المباريات الذى تعرضوا له سواء فى بطولة الكونفدرالية أو الدورى أضف إلى ذلك ضغط اللقاءات فى الفترة المقبلة حيث سيلعب الفريق خمس مباريات فى أسبوعين منها سيراميكا كليوباترا مرتين والمصري البورسعيدي وفاركو والأهلي.

وطلب المدير الفني من عمرو أبو العز المدير الإداري الإتفاق مع فريقين من الدرجه الثانيه للعب معهما وديا لتجربة اللاعبين المتواجدين معه فى التدريبات التى استأنفت امس بعد إنتهاء الراحه التى حصل عليها الفريق لمدة خمسة أيام.

وإحتفل لاعبو الفريق أمس بعيد ميلاد نجم الزمالك محمود حمدي الونش والذى يخضع لبرنامج تأهيلي بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي منذ شهرين.