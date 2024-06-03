الزمالك يخطر إبراهيما نداي بموعد رحيله عن الفريق

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موعد رحيل إبراهيما نداي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"أخطر الزمالك النجم السنغالي بالرحيل بنهاية الموسم الجاري، وعدم تفعيل بند تمديد العقد للموسم الثالث والاكتفاء بالموسمين الماضيين".

وأوضح أن اللاعب استقر على الرحيل يوم ٣٠ يونيو الجاري، وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤوية بالنسبة لموعد انتهاء الموسم.



وأكد أن إبراهيما نداي كلف وكيل أعماله بالبحث عن عروض احتراف خارج الدوري المصري، تمهيداً للاختيار أفضلها في الموسم المقبل.