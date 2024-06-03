"الإدارة الحكومية الاوكرانية تضم رئيس الجالية المصرية عضوا رسميا لمجلس القوميات الوطنية"

التابعة لمجلس الوزراء الأوكرانى..

تتويجاً لجهود الجالية المصرية - البيت المصري - في المجتمع الأوكراني ضمّت إدارة الدولة للسياسة العرقية وحرية الضمير التابعة لمجلس الوزراء الأوكراني الاستاذ علي فاروق بيومى حسن رئيس الجالية المصرية - البيت المصري - وممثل وزارة الهجرة المصرية في أوكرانيا لمجلس الجمعيات العامة للأقليات القومية (المجتمعات).

وقد تم تأسيس المجلس ليكون مجلساً استشارياً للإدارة الحكومية الاوكرانية ويضم ١٨ عضواً يمثلون أبرز القوميات المتواجدة في أوكرانيا والتي لها حضور ونشاط.



وحسب الإدارة الحكومية، إن إنشاء المجلس كان استجابة لتوجهات الدولة الاوكرانية في تعزيز وإبراز دور الأقليات والقوميات في المجتمع ويضم أعضاؤها ممثلين عن الأقليات القومية وتمّ اختيارهم بعناية على أسس وقوانين تم وضعها من طرف الدولة وعلى أساس نتائج المنافسة المفتوحة ويجمعهم هدف مشترك: “إنشاء مجتمع عادل وشامل يشعر فيه كل شخص، بغض النظر عن العرق، بالمساواة والاحترام”.

وفي هذا الصدد أكد رئيس دائرة الدولة الأوكرانية للسياسة العرقية وحرية الضمير (DESS) في كلمته الترحيبية على أهمية هذا الحدث: "بقولة أنت لا تمثل الجمعيات العامة فحسب، بل شعبك أيضًا. هذه مسؤولية كبيرة وثقة لقد منحكم شعبكم ومواطنونا فرصة الاستماع إلى ممثلي الأقليات القومية في أوكرانيا والتأثير على القرارات المهمة".

وأضاف أولكسندر إلكوف، المدير العام للمكتب الحكومي لتنسيق التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي: "إن الأقليات القومية في أوكرانيا جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، ولا يمكن المبالغة في تقدير مساهمتها في تنمية البلاد. ونتوقع من المجلس لنصبح منصة للحوار البناء بين السلطات والأقليات القومية، وسنتمكن معًا من بناء مجتمع أكثر عدلاً وشمولاً لجميع مواطني أوكرانيا".

يذكر أن مجلس الجمعيات العامة للأقليات القومية (المجتمعات) في أوكرانيا هو هيئة استشارية تم إنشاؤها بمساعدة دائرة الدولة الأوكرانية للسياسة العرقية وحرية الضمير، والتي أصبحت اليوم صوت 18 أقلية قومية في أوكرانيا.



هذا وتتطلع الجالية المصرية دوماً للمساهمة الفاعلة في التعاون والشراكة مع الجاليات والمؤسسات العربية لكل ما من شأنه تعزيز إبراز الحضور الإيجابي للعرب في إوكرانيا، إضافة لتعزيز تواصلها مع مختلف القوميات والأقليات في أوكرانيا لإبراز القيم الفاضلة ونشر ثقافة السلام والتسامح والوئام.

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