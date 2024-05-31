الجالية المصرية في أوكرانيا تشارك فى اجتماع “دور الجاليات العربية في تعزيز الأمن المجتمعي”

شاركت إدارة الجالية المصرية فى اجتماع بدعوة من "المركز الأوكراني للتواصل والحوار" ضم بعض رؤساء وممثلي الجاليات العربية، وتم خلال اللقاء مناقشة موضوع "دور الجاليات العربية في تعزيز الأمن المجتمعي ونشر ثقافة التسامح».



كما تحدث على فارق رئيس الجالية المصرية فى أوكرانيا، والدكتور احمد طواجن مستشار رئيس الجالية عن دور وجهود الجالية على الاراضى الأوكرانية .





كما دار الاجتماع بحضور الدكتور عماد ابو الرب رئيس المركز مع ممثلو الهيئات المختصة في أوكرانيا ودائرة الدولة الأوكرانية للسياسات العرقية وحرية الضمير، وشكروا الجهود التي تبذلها الجاليات العربية لخدمة المجتمع في المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعرض المشاركون تجربتهم وأهم البرامج التي ينفذونها لتحقيق الأمن والسلام في المجتمع الأوكراني وتعزيز روح التسامح بين أفراده، كما توجهوا للمركز والدكتور عماد أو الرب بالشكر على الدعوة الكريمة.

يذكر أنه بدعوة من مكتب الممثلة الدائمة لرئيس أوكرانيا في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، تاميلا تاشيفا، شارك الاستاذ علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، ونائبه السيد عاصم أبو الدهب فى اجتماع عبر الإنترنت حول القضايا المتعلقة باستعدادات أوكرانيا لمؤتمر السلام المراد عقده في جنيف الشهر القادم.