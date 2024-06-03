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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مختار: مباراتي بوركينا وغينيا بيساو عنق زجاجة للمنتخب

مختار مختار
مختار مختار

أكد مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق أن مباراتي منتخب مصر أمام منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم المقبلة بمثابة عنق زجاجة للفراعنة.

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منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

وقال مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن مباراتي بوركينا وغينيا بيساو الاختبار الحقيقي للمنتخب المصري مع حسام حسن المدير الفني الجديد بعد البرتغالي روي فيتوريا ".


وتابع:"منتخب مصر يعد الأفضل ويستطيع التأهل إلى نهائيات كأس العالم وتخطي عقبة مباراتي بوركينا وغينيا بيساو في تصفيات المونديال ".

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