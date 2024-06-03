منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته اليوميه استعدادا لمواجهة منتخب بوركينا فاسو الخميس المقبل باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

إقرأ أيضًا..

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و الأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة و اللواء حلمي مشهور و الأستاذ محمد أبو الوفا و دكتورة دينا الرفاعي أعضاء اتحاد الكرة.