نسرين طافش تتألق باللامية في كتاب الشهرة

خطفت الفنانة نسرين طافش الأضواء نحو أحدث إطلالاتها التي ظهرت بها خلال استضافتها في برنامج كتاب الشهرة مع الإعلامي علي ياسين.



وشاركت متابعيها مجموعة من صورها عبر حسابها الشخصي بالإنستجرام.

وسيطرت الأناقة على إطلالة نسرين طافش حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، ينتمي لقصة الv، صمم من قماش اللامية باللون الفيرزوي وحمل توقيع AB House، وعكس الفستان قوامها الممشوق وتناسب مع ذوق الجمهور وهذا ما جعلها محط الأنظار.

ودائما ما تفضل نسرين ارتداء الأزياء التي تتناغم مع قوامها الرشيق والذي يعكس وزنها المثالي بشكل ناعم مثل عارضات الأزياء.



وظهرت بتسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: “شكرا على محبتكم الكبيرة الي غمرتوني فيها و رأيكم الغالي و الراقي بحلقة برنامج كتاب الشهرة مع الإعلامي الصديق علي ياسين ، بحبكون كتير يا أرقى و اغلى ناس”.

نسرين طافش

وُلدت في مدينة حلب، شمالي سوريا لأب فلسطيني من مواليد صفد، فلسطين وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل الجنسية الجزائرية نسبة لوالدتها. انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999 لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008.

مسيرتها الفنية

شاركت في عام 2002 في مسلسل «هولاكو»، ثم مثّلت العديد من الأدوار، منها في مسلسلات: «ربيع قرطبة»، «التغريبة الفلسطينية»، ودورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.

دخولها لمجال الغناء

في عام 2017 بدأت مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة «متغير علي» و«123 حبيبي» و«إلا معك» عام 2018.

حياتها الخاصة

والدها هو الشاعر يوسف طافش، كانت مخطوبة أثناء الدراسة للمخرج المثنى صبح. في عام 2008، تزوجت من رجل أعمال إماراتي حتى اعلنت عن انفصالهما في عام 2013، لدى نسرين 7 شقيقات وهي الثامنة بينهن والصغرى بينهم كما أعلنت سابقاً بصورة لها من الطفولة.

في عام 2022 تزوجت من الطبيب المصري «شريف شرقاوي» وهو مدرب يوغا وطاقة وكان مدربها سابقًا.

