تحرير 48 محضر مخالفات بأسواق ومخابز طنطا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار و تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية، والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي، والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية، وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة .

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، بحي اول المحلة ،للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وقامت الجهات المختلفة بضبط 96 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 48 محضر مخالفات بأسواق ومخابز ومطاعم شهيرة

وتمكنت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بتحرير 5 محاضر وضبط

8 كيلو لحم بقري ذبح خارج المجازر بمحل جزاره شهير بشارع البحر 33 كيلو لحم بقرى بالعظام غير صالحة للاستهلاك الادمى بمحل جزاره بشارع البحر، 12كيلو مفروم دجاج +٤كيلو لحوم مجمده اشتباه صلاحية بمطعم شهير بشارع المطاعم، 7 كيلو مصنعات لحوم برجر بدون بيانات مشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي 5 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى بمطعم بميدان المشحمة.

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير عدد 15 محضر مخالفة القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية 11 محضر مخالفة للقرار 97 عدم وجود شهادة صحية.

كما قامت مديرية التموين بتحرير محضر سجائر مهربة 90 علبة و 3 محاضر عدم إعلان عن الاسعار.

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير عدد10 محاضر نقص اشتراطات صحيه ، 3 محاضر اعدام شوكولاته وبسكويت وتوابل ونصف كيلو جمبري غير صالحة للاستهلاك الادمي

وقدم المحافظ، الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الأضحى المبارك و للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغة في الأسعار او عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .