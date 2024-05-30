رسالة وزير التربية والتعليم إلى الأسرة المصرية: ساعدونا

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة للأسر المصرية لمساعدتهم في تقويم سلوك الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تقويم سلوك الطلاب أحد مهام الوزارة لكونها تهتم بالتربية قبل التعليم، ولكن لا بعد من اشتراك الأسرة مع المدارس لتحقيق ذلك.

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن دور الأسرة مهم للغاية في تشكيل شخصية الطالب وتقويم سلوكياته خاصة في مرحلة الإعدادية والثانوية.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتنمية الجوانب الشخصية لدى الطلاب.

وزير التربية والتعليم: التربية السليمة هي أساس التعليم

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التربية السليمة هي أساس التعليم وبناء شخصية الطالب.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن دور الوزارة هو التربية والتعليم وخاصة التربية الإيجابية، وتحقيق التكامل بدعم أبنائنا الطلاب وأسرهم ليكون دور المدرسة مكمل لدور الأسرة.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الطلاب تتأثر تربيتهم بمحيط المدرسة والمعلمين فى حياتهم الشخصية.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التربية الإيجابية فى المدارس تهدف إلى حث الطلاب على التحلي بالأخلاق الحسنة وبناء شخصياتهم ودعم مهاراتهم وقدراتهم لتواكب متغيرات المستقبل.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن التربية الإيجابية تستهدف ترسيخ القيم الإيجابية في سلوكهم، والحفاظ على الهوية المصرية، ومناهضة الأفكار الهدامة، بهدف تنمية روح الولاء والانتماء للوطن،

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مبادرة التربية الإيجابية تركز أيضا على مد الأطفال بالمهارات الحياتية واكسابهم السلوكيات الإيجابية التي تمكنهم من التواصل والاتصال الفعال والتعايش السلمي داخل المجتمع المدرسي وخارجه.

وألمح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تشكيل لجنة من الإدارات العامة ذات الصلة بالمبادرة لاختيار أبرز الأنشطة الطلابية، والمبادرات التى تم تنفيذها مع الوزارات والمنظمات المعنية وتسليط الضوء عليها ومتابعة نتائجها على الأرض.

