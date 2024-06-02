ضبط 4 أشخاص يروجو للدعارة عبر فيسبوك

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، إقدام أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية باستغلال الفتيات القاصرات فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

ضبط 4 متهمين لممارسة الأعمال المنافية للآداب

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته 3 سيدات إحداهن لها معلومات جنائية وبحوزتهم 3 هواتف محمولة، وبفحصهم تبين احتواء أحدهم على آثار ودلائل، تؤكد نشاطهم الإجرامي وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة اخرى قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى، المتهم "خليل.م. خ"، بالإعدام شنقا بتهمة قتل صديقه المجنى عليه "إسلام.إ" عمدا مع سبق الإصرار.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى النيابة العامة إخطار من الشرطة بتسلل المتهم إلى شقة المجني عليه وسدد له 24 طعنة وجرح قطعي أدت لإصابته بنزيف حاد، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.



واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود العيان، وأفادت شقيقة المجني عليه أنها تلقت اتصالا هاتفيا من جيران شقيقها أبلغوها انبعاث رائحة غير طيبة من شقة شقيقها، فأسرعت إلى محل إقامته بحي فيصل، فرأته جثة هامدة وتغيرت ملامحة والدماء منثورة على جدران الغرفة.



وعقب ذلك شكل اللواء سامح درويش مدير إدارة البحث الجنائي فريق بحث من ضباط مباحث قسم فيصل لكشف ملابسات الجريمة وضبط القاتل، وتوصلت التحريات الأمنية ان خلافات بين المجني عليه والقاتل دفعته إلى ان يستل سكين ويتسلل إلى منزل الأول ومباغتته وقتله، وألقى ضباط مباحث فيصل القبض على المتهم وأقر بارتكابه الواقعة.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة ارتكاب الواقعة بسبب خلافات محتدمة بين المجني عليه الذي اعتاد سبه، وانه انتظر عودة المجني عليه إلى محل سكنه ودلف إليه مسرعا، مستلا سكين كان أخفاها بين طيات ملابسه، عاقدا نية قتله، حيث وجد باب مسكنه مفتوحا، فتسلل إليه وظل يراقبه حتى أبصره مستلقي على فراشه، فباغته ومكث فوقه وأخرج السكين وسدد له عدة طعنات بسائر جسده.