معين شريف في ليلة من التسعينيات يعود لحفلات صيف لبنان 2024

يلتقي الفنان معين شريف جمهوره في موسم حفلات صيف لبنان 2024، الذي يجمع عدد كبير من نجوم الأغنية العربية، التي تنطلق في يونيو حتى نهاية الموسم.

موعد حفل معين شريف في حفلات صيف بيروت 2024

يقام حفل معين شريف في 9 سبتمبر القادم داخل أحد أماكن السهرة الكبرى في لبنان، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

تنطلق فعاليات حفلات صيف بيروت 2024 بحفلات استثنائية لنجوم الغناء بعضهم للمرة الأولى، الأمر الذي لم تقدمه لبنان بشكل مكثف مثلما يحدث الآن نظرًا لظروف كورونا بجانب أسباب اجتماعية وسياسية أثرت نسبيًا على الوضع الترفيهي للبلاد.

كانت أحدث أغاني معين شريف من خلال جيبي مخروم، والتي سجلت أكثر من 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وتقول كلماتها “انا جيبي مخروم بيوقع مني الناس الفكة الل ميستاهلوا يكونوا غاليين مهو مش بيدوم الكدب ولا الناس البياعة ولا الحوارات بتكونوا باينين انا موتي وسمي بقي ابو وشين والمؤذيين وال مش سالكين عدم السلكان يعمل توهان ومسيروا بيبان مين الكداب اسلكوا لله وبلاش معاناه مهي مش ناقصة بنسف تراب الل بيبعد والل بيعند اه ف وشه نسد دة مليون باب بتغلى رخيص ! ف يصدق نفسه يشم ف نفسه ويتنطط بسهوله عليك بيكون إبليس !! ويمثل انه ملاك علشان يصعب يتمسكن دايماً ليك يادي الحوارات ماشيين بالعكس علشان طيب ف بيطمعوا فيك”.

بجانب أغنية “كنا امبارح”، والتي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "كنا مبارح واشترينا اليوم طلع مغشوش

كنا نجيب ونشتري كل شي بعشر قروش

صرنا بزمن صار الحلم نعمل صحن فتوش

يرحم زمانك يا زمان الخير بالكندوش



كنا مبارح واشترينا اليوم طلع مغشوش

كنا نجيب ونشتري كل شي بعشر قروش

صرنا بزمن صار الحلم نعمل صحن فتوش

يرحم زمانك يا زمان الخير بالكندوش



ايام كان الجار يسأل عجاره في لهفة

صرنا بوقت صار القهر معنا فرد الغرفة

صار الأمل كذبة بتمرق مثل شي نهفه

ضل اشتكي صفى الحكي كله حكي فاشوش

يرحم زمانك يا زمان الخير بالكندوش



كان العشق نبتة بريئة بتنسقى بنظرة

وتضل تنبض بالوعد لو طالت النطرة

واليوم صار الحب ضايع تايه بالطرقات

غرق الوفا ومافي حدا يرميله حبل يفوش

يرحم زمانك يا زمان الخير بالكندوش



كنا مبارح واشترينا اليوم طلع مغشوش

كنا نجيب ونشتري كل شي بعشر قروش

صرنا بزمن صار الحلم نعمل صحن فتوش

يرحم زمانك يا زمان الخير بالكندوش