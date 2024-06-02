موعد ومكان حفل وائل كفوري في حفلات صيف بيروت 2024

يشارك الفنان وائل كفوري في سلسلة حفلات صيف بيروت 2024، والتي تضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي وتنطلق خلال يونيو الجاري وحتى نهاية الموسم.

موعد حفل وائل كفوري في صيف بيروت 2024

يقام حفل وائل كفوري ليلتين غنائيتين في 27 و 28 من يوليو القادم، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني

حفلات صيف بيروت 2024

تنطلق فعاليات حفلات صيف بيروت 2024 بحفلات استثنائية لنجوم الغناء بعضهم للمرة الأولى، الأمر الذي لم تقدمه لبنان بشكل مكثف مثلما يحدث الآن نظرًا لظروف كورونا بجانب أسباب اجتماعية وسياسية أثرت نسبيًا على الوضع الترفيهي للبلاد.

كانت أحدث أغاني وائل كفوري من خلال “لآخر دقة”، التي تخطت حاجز المليون مشاهدة على يوتيوب، من كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين، وتقول كلماتها “بنسي كل الأسامي بنسى شوارع وقلوب الا اسمك بقلبي بيضلو جوا محفوظ ومكتوب بنسى كل الأسامي بنسى شوارع وقلوب إلا اسمك بقلبي بيضلو جوا محفوظ ومكتوب على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة وبشوف جوا بعيونك دنيي فيها ببقى بنسى كل الأسامي بنسي شوارع وقلوب الا اسمك بقلبي بيضل جوا محفوظ ومكتوب إلك بفَتِّح عينيي وعلى صورة وجك بنام كل لحظة عنا ذكرى لبكرا أنت أنا والأيام إلك بفَتِّح عينيي وعلى صورة وجك بنام كل لحظة عنا ذكرى لبكرا انت وانا ومكتوب على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة وبشوف جوا بعيونك دنيي فيها ببقى”.

أغنية وائل كفوري الوقت هدية

بجانب أغنية “ألوقت هدية”، التي حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات رامي شلهوب، ألحان جمال ياسين، وتقول كلماتها “يا وقت اللي عم يمرق على مهلك روق شوي عشت وشفت كل البشر حافظهن كرجة ميّ غير البشر كلهن هي في شعور جديد عليي نظرتها ضحكتها علّموني الوقت هدية من نظرة صرت الناس من عيونها بعرف سرها واللي جوا بقلوبن مش متل اللي مبيّن برّا شفت بقلبها يلّي ما شفته قبلها بالمرة هيّي غيرهن كلهن هيّي في شعور جديد عليّي نظرتها ضحكتها علّموني الوقت هدية”.

أغنية وائل كفوري حالف عالحب

بالإضافة إلى أغنية “حالف ع الحب” التي سجلت أكثر من 9 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "قلبي شو عملتيلي فيه تا هالقدي بيحبك بعلمي كان حالف عالحب صار عم يحلف بـ حبك وصاير ما بيجيني نوم قبل ما احكيكي ومعلق من اول يوم بكل شي فيكي الضحكة اللي بتضحكيها والكلمة اللي بتحكيها بعشقها لأنّا بصوتك يقبرني كل شي بتحكيه عندك هضامة الطفلة البعدا بأول حكياتا من نظرة قلبي بتخطفلي وبتجنني بحركاتا