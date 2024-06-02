تكرار سيناريو 2022.. سبورتنج يسقط الزمالك ويتوج بلقب كأس مصر لليد

حسم الفريق الأول لكرة اليد بنادي سبورتنج لقب بطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 29-27 فى المباراة النهائية من البطولة.

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وأقيمت المباراة النهائية على صالة حسن مصطفى بمنطقة السادس من أكتوبر.

وكان فريق سبورتنج سبق وحقق لقبه الأول على حساب الزمالك في نسخة 2022.

ويذكر أن سبورتنج تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على سموحة بنتيجة 27-30، فيما صعد الفارس الأبيض لهذا الدور على حساب البنك الأهلي بعد الفوز عليه بنتيجة 28-20.

