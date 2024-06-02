الوفد ترصد فرحة أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

فرحة كبيرة شهدتها منازل الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، والتي تم إعلانها اليوم لتعلو الزغاريد في البيوت البسيطة، وتعمل الفرحة والسعادة بتفوق أبنائها في المرحلة الإعدادية، كما فتحت تلك البيوت أبوابها لاستقبال المهنئين من والأقارب والجيران، تعبيرا عن فرحتهم، متمنين دوام التفوق والنجاح لهؤلاء الطلاب

حرصت الوفد على على رصد لحظة الفرحة والسعادة التي شهدتها منازل أوئل الشهادة الإعدادية

" نفسى اطلع طبيبة قلب لان والدتى توفى بمرض القلب "

قالت ريم سعد، الطالبة بمدرسة ابو يوسف الخاصة الحاصلة على المركز الأول بين أوائل المحافظة، أشعر بفرحة كبيرة فور علمى بحصولى على المركز الاول بين اوائل المحافظة قائلة :"ان أجواء الاجتهاد والمثابرة التي كانت تعيشها أسرتي خاصة بعد وفاة والدي وانا عمرى 7سنوات وتولت والدتى تربيتى، فهى وهبت حياتها كلها من اجلى أنا، والسبب فى نجاحى هو والدتى وتشجيعها الدائم لى ورغم وفاة والدى الا انه كان دائما معى لحظة بلحظة ويشجعنى على المذاكرة، وكنت اعلم تماما ان ربنا لم يترك تعبى وتعب والدتى فهى من صنعت طالبة متفوقة حاصله على مركز متقدم حيث قدمت لى الدعم المعنوي والمادي، وتوفر لى كل ما يلزم في حياتى الدراسية، إضافة إلى جهد المعلمين الذين كانوا يُدرسون لي في المدرسة".

وأكدت والدتها أنها ليس متفوقة علميا فقط بل متفوقة اخلاقيا وهي من الطالبات المثاليات وحلم حياتها أنها تكون طبيبة قلب لكى توهب نفسها لمعالجة مرضى القلب نظرا لان والدها توفى وهو مريض قلب قررت ان يكون هدفها هو المداكرة الدائمة لتحصل على مجموع عالى لتكون طبيبة وهى بالفعل مند صغرها وهى تكون من المتفوقات والاوائل .

" مثلى الاعلى الدكتورة سميرة موسى "

قالت رحمة محمد الطالبة بمدرسة ميرديان الخاصة الحاصلة على المركزالاول مكرر ، كنت متوقعه انى اكون من الاوائل على المحافظة لانى كنت اضع هدف فى حياتى ان اكون من الاوائل ولان من المتفوقين والاوئل وهو ما تربينا عليه مند صغرنا الاجتهاد فى المداكرة والعلم ومثلى الاعلى هى الدكتورة سميرة موسى وكنت دائما اعتمد على نفسى فى المداكرة ولم اااخد دروس غير فى مادة الرياضيات واعتماد كان على المدرسة والكتب الخارجية .

وأضافت أن الاجتهاد وان يكون لك هدف هما روشتة النجاح لاى طالب .

مثلى الاعلى الدكتور مجدى يعقوب

ولفت يوسف سمير، الطالب بمدرسة على ابن أبى طالب الحاصل على المركز الاول مكرر، بهدى نجاحى لوالدى ووالدتى لانهم تعب جدا معى فهم السبب الرئيسى بعد ربنا فى نجاحى بتفوق وخاصا ان والدى ووالدتى زرع فى داخلى مند طفولتى ان يكون لى هدف فى الحياة واحب القراءة فهى غداء الروح، مثلى الاعلى لى هو الدكتور مجدى يعقوب نفسى ان اكون مثله من الاطباء المتفوقين واني استيطع أن أخدم بلدى وأقدم لها نجاحى وتفوقى .

" ثقتى بالله سبب تفوقى "

وأشار يوسف رضوان الطالب بمدرسة ابن طولون الحاصل على المركز الاول مكرر، إن تفوقه جاء نتيجة لتنظيمه الوقت والمذاكرة أولا بأول حتى لا تتراكم الدروس عليه مشياة إلى أنه كان يتوقع أن يكون من ضمن قائمة الأوائل بالشهادة الإعدادية حيث إنه سعى كثيرا من أجل تحقيق هذا الحلم الدى كان يتمناه، موضحا "ثقتي بالله كانت تدفعني لأكمل مسيرة مجهودي، سبب تفوقي يرجع إلى والدي ووالدتي اللذين حرصوا على مساندتي وتوفير الجو الملائم كي أتميز".

واهداء تفوقه وحصوله على المركز الأول بالشهادة الإعدادية للمعلمين الذين درست على أيديهم منذ الصغر حتى المرحلة الإعدادية ولأسرته، وأنه يتمنى أن يكون طبيب .