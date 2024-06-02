مودريتش: سعيد بصنع التاريخ مع ريال مدريد مرة أخرى

علق لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، على تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



وكان ريال مدريد قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي شهدها ملعب "ويمبلي".

وتحدث مودريتش في تصريحاته لقناة ريال مدريد الرسمية، حيث قال: "بالطبع، أنا سعيد للغاية بصنع التاريخ مرة أخرى".

وتابع: "نجحنا في صنع التاريخ مرات عديدة، لكننا فعلناه اليوم مرة أخرى، ما نقوم به هو جنون".

وأكمل: "كل ما حدث يجب أن يكون عاجزًا عن الكلام، بأن كونك بجانب ناتشو، اللاعب الحائز على أكبر عدد من الألقاب في أكبر نادٍ في العالم هو أمر فريد من نوعه، أنا فخور وممتن لما أعيشه".

وأردف: "بالتأكيد كانت مباراة نهائية معقدة، في الشوط الأول لم نكن جيدين، لقد أتيحت لهم فرص أكثر وكانوا أفضل".

وأختتم: "لقد عانينا، لكننا كنا نعلم أننا سنحصل على الفرص وسنقدم أداء أفضل بكثير، في النهاية فزنا".