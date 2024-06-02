حالة الأمعاء تنبئك بالإصابة بتليف الكبد.. أطباء يشرحون

وجد علماء من الولايات المتحدة طريقة "للتنبؤ" بتطور تليف الكبد مقدما وأظهرت دراستهم الجديدة أنه يمكن القيام بذلك إذا انتبهت إلى حالة الأمعاء.

صرح موظفو جامعة فرجينيا: التغيرات في البكتيريا المعوية تجعل من الممكن ملاحظة تطور تليف الكبد قبل 3 أشهر من ظهور الأعراض الأولى لمرض خطير وعلى وجه الخصوص، من الممكن التعرف مقدما على تليف الكبد المحتمل لدى البشر بمساعدة تحليل الحمض النووي والحمض النووي الريبي للميكروفلورا المعوية، وفقا لمؤلفي العمل الجديد.



أشار الخبراء إلى أن البكتيريا المعوية المسببة للأمراض هي واحدة من المصادر الرئيسية للالتهاب في الجسم لدى الأشخاص المصابين بتليف الكبد والسمنة.



علاقة حالة الأمعاء بأمراض الكبد

نشأت فكرة ربط حالة الأمعاء بأمراض الكبد أثناء مراقبة مرضى مركزين طبيين كبيرين ووفقا للعلماء، تم إدخال جميع المرضى الذين يعانون من تليف الكبد الذين لاحظوهم إلى المستشفيات مع أعراض اضطرابات أخرى - على وجه الخصوص، ضعف الكلى والأمراض المعدية.



بكتيريا الأمعاء تشير إلى الإصابة بتليف الكبد

عند فحص جميع التغيرات الفسيولوجية في عمل جسم هؤلاء الأشخاص، توصل علماء الأحياء إلى استنتاج مفاده أنه من البكتيريا التي تعيش في الجهاز الهضمي يمكنك التعرف على تليف الكبد المحتمل.





يسمح لك تحليل الحمض النووي للميكروفلورا البكتيرية بتحديد ليس فقط البكتيريا المفيدة، ولكن أيضا البكتيريا المسببة للأمراض. وتجعل دراسة الحمض النووي الريبي من الممكن تحديد الميكروبات التي تؤثر بنشاط أكبر على عملية التمثيل الغذائي. وخلص العلماء إلى أن مثل هذه الدراسة للبكتيريا في الجهاز الهضمي هي الأكثر فعالية في تشخيص تليف الكبد قبل ظهور أعراضه الأولى".

تليف الكبد هو عملية تلف واسع النطاق للأعضاء، حيث تموت الأنسجة التي تحل محلها الألياف الليفية. نتيجة لذلك، يتغير هيكل الكبد بشكل كبير، مما يؤدي إلى انخفاض في وظائف العضو حتى فقدان كامل للقدرة على العمل، مما يهدد بالموت.

في وقت سابق، كتب المنتدى الطبي أن العلماء وجدوا صلة بين احتمال تليف الكبد لدى البشر وموائلهم. على وجه التحديد، تم إنشاء علاقة بين العيش في المناخات الباردة والميل إلى هذا المرض.