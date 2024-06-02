متى تسبب ارتفاع درجة الحرارة الإصابة بالجفاف والدوخة؟

الدوار هو حالة تتميز بالإحساس بالدوران أو الدوخة، حيث يشعر الفرد وكأنه يتحرك أو أن محيطه يتحرك بينما هو في الواقع ثابت. غالبًا ما يرتبط هذا الشعور بمشاكل في الأذن الداخلية أو العصب الدهليزي المسؤول عن التوازن والتوجه المكاني. تعتبر مشاكل الأذن الداخلية من الأسباب الرئيسية للدوار، ولكن هناك عوامل أخرى يمكن أن تسبب هذه الحالة، مثل الحرارة الزائدة.

الأعراض المرتبطة بالدوار

الأشخاص الذين يعانون من الدوار يمكن أن يواجهوا مجموعة من الأعراض المزعجة، منها:

- الدوخة

- الغثيان

- القيء

- التعرق

- حركات العين غير الطبيعية

تتراوح شدة هذه الأعراض من خفيفة إلى شديدة، مما يؤثر بشكل كبير على قدرة الفرد على أداء الأنشطة اليومية. يمكن أن تكون النوبات شديدة لدرجة أنها تمنع الشخص من القيام بمهامه الروتينية بشكل طبيعي.

تأثير الحرارة الزائدة على الدوار

إضافة إلى المشاكل في الأذن الداخلية، يمكن أن تتسبب الحرارة المفرطة في حدوث الدوار. تعمل الحرارة الشديدة على تعطيل التوازن الطبيعي للجسم بطرق متعددة:



الجفاف

يؤدي إلى نقص السوائل في الجسم، مما يفاقم أعراض الدوار.



ارتفاع درجة الحرارة

يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية، مما يسبب انخفاض ضغط الدم ويقلل من تدفق الدم إلى الدماغ.



تأثيرات على الأذن الداخلية

يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الأذن الداخلية، وهي المنطقة المسؤولة عن التوازن، إلى إثارة الدوار.

تدابير الوقاية من الدوار

للوقاية من الدوار، خاصة في الأيام الحارة، يمكن اتباع بعض التدابير الوقائية الهامة:

الحفاظ على رطوبة الجسم

اشرب الكثير من الماء، خصوصًا أثناء الأنشطة المجهدة. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تفاقم أعراض الدوار، لذا من الضروري الحفاظ على كمية كافية من السوائل.



- إضافة الملح والسكر إلى الماء يمكن أن يساعد في تعويض الشوارد المفقودة خلال التعرق.

تجنب الحرارة الشديدة

قلل من التعرض للحرارة الشديدة، خاصة خلال ساعات الذروة.

ابق في الأماكن المكيفة أو المظللة عند الطقس الحار لتجنب التعرض المفرط للشمس.

ارتداء ملابس خفيفة الوزن

- اختار الملابس الفضفاضة المصنوعة من الألياف الطبيعية مثل القطن. تساعد هذه الملابس في تحسين دوران الهواء وتنظيم درجة حرارة الجسم.

أخذ فترات راحة منتظمة



- عند التواجد في الهواء الطلق في ظروف حارة، خذ فترات راحة متكررة في الأماكن المظللة أو المكيفة للتهدئة.

استخدام وسائل التبريد



- استخدم المراوح أو مكيفات الهواء أو مناشف التبريد للمساعدة في خفض درجة حرارة الجسم وتقليل مخاطر الأعراض المرتبطة بالحرارة.

مراعاة تأثيرات الأدوية

بعض الأدوية قد تزيد من الحساسية للحرارة أو تفاقم الجفاف، مما يزيد من خطر الدوار.



من المهم استشارة أخصائي الرعاية الصحية بشأن أي أدوية تتناولها وتأثيراتها المحتملة في البيئات الحارة.