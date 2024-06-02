مقترح بايدن لإنهاء حرب غزة يهدد بإسقاط حكومة الاحتلال (فيديو)

تسبب مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقف إطلاق النار في غزة وعودة الأسرى، في زلزال بحكومة الاحتلال قد يؤدي إلى إسقاطها.

وهدد الوزيران سموتريتش وبن غفير، بإسقاط الحكومة، إذا قبل نتنياهو بالمقتراح الأمريكي وأوقف الحرب قبل القضاء على أعضاء حركة حماس.

وقال وزير الأمن القومي الصهيوني: "الصفقة التي نشرت وتفاصيلها تعني إنهاء الحرب وهي صفقة متهورة وتشكل خطرا أمنيا على إسرائيل".

وأضاف وزير المالية: "لن نكون جزءا من حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة وتنهي الحرب في غزة".

المعارضة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بالموافقة على مقترح بايدن

شدد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، على ضرورة ألا يتجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطاب بايدن بشأن غزة.

وقال لا بيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إننا سنقدم لك كل الدعم في صفقة التبادل، لافتًا إلى أت هناك اتفاق للتبادل على الطاولة يجب أن يتم إبرامه.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن عرض يوم الجمعة مقترحا جديدا من 3 مراحل، موضحا في خطاب، أن "المقترح يشمل وقفا شاملا لإطلاق النار والانسحاب من غزة وإطلاق سراح الرهائن وإعادة الإعمار".

وأعلنت حركة "حماس" أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتبادل للأسرى.