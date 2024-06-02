خبير: الطاقة المتجددة تواصل فرض وجودها داخل مشهد الطاقة العالمي

أكد الدكتور مهندس إبراهيم محروس، عضو المجلس العربي للطاقة وخبير الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الطاقة المتجددة تواصل فرض وجودها داخل مشهد الطاقة العالمي، حيث يسعى العالم بخطى متسارعة للاستثمار بمشاريع الطاقة النظيفة، وخفض اعتماده على الوقود الأحفوري للحد من تغير المناخ،

وقال محروس في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، إن الكهرباء النظيفة شكلت نحو 80% من الإضافات الجديدة للقدرات إلى نظام الكهرباء العالمي في عام 2023، وفي الوقت نفسه، يشهد الاستثمار العالمي في تصنيع الطاقة النظيفة ازدهارًا مدفوعًا بالسياسات الصناعية والطلب في السوق،

وأضاف عضو العربي للطاقة، أن الطاقة النظيفة اضافت حوالي 320 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي، ويمثل هذا 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونتيجة لذلك، شكل نمو الطاقة النظيفة حوالي 6% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم في عام 2023

وأشار إلى أن الطاقة النظيفة تمثل حوالي خمس نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين البالغ 5.2% في عام 2023.

وجاءت الزيادة الأكبر من الاستثمار في قدرة الطاقة النظيفة، تليها مبيعات المعدات النظيفة.

وفي سياق متصل، وفي الاتحاد الأوروبي، شكلت الطاقة النظيفة ما يقرب من ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، وهي أعلى حصة في أي منطقة تم تقييمها، على الرغم من تضخم حصتها بسبب ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5٪ ومع ذلك، فإن الأهداف والسياسات المناخية القوية للاتحاد الأوروبي، تدعم الاستثمارات في تصنيع الطاقة النظيفة وبالتالي فإن تكنولوجيات الطاقة النظيفة توفر بالفعل مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات الدول .