مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادثين متفرقين

لقى عامل مصرعه إثر تصادم موتوسيكل بسيارة على طريق طنطا كفر الزيات، فيما أصيب 2 آخرين فى حادث على طريق المحلة طنطا، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الزيات أمام قرية ديما.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة بدراجة نارية يستقلها عامل، نتج عنه مصرعه في الحال.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ، بوقوع حادث مرورى على طريق المحلة طنطا أمام قرية الرجدية، مركز طنطا.

وبالفحص تبين اصابة 2 باصابات وجروح متفرقة، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج ورفع آثار الحادث.

وفى سياق آخر قضت محكمة جنايات الجيزة ، بمعاقبة ربة منزل بالسجن 7 سنوات، لاتهامها بقتل زوجها في أوسيم بسبب خلافات زوجية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد عطية عضوية المستشارين أكسم عبدالوارث وعماد ابو الحسن عبداللاه وامانة سر ماجد منير وأيمن القاضي.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية التي حملت رقم 18161 لسنة 2023 جنايات مركز أوسيم، أن خلافا بين المتهمة والمجني عليه، نشب على إثره مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، فتعدت عليه المتهمة ضربًا باستخدام سلاح أبيض سكين بأن سددت له عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة بجسده.

وقالت المتهمة "س .ع" خلال تحقيقات النيابة، إنه بسبب خلافات زوجية فيما بينها وبين المجني عليه نشبت مشادة بينهما، قامت بضرب "ص .خ" من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك إثر خلاف سابق فيما بينهما.

وفى سياق آخر لجلسة 20 يوليو..تأجيل محاكمة متهم بقضية "حرق كنيسة كفر حكيم"

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة محاكمة متهم وآخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"، لجلسة 20 يوليو للمرافعة.

يذكر أن المتهمين في هذه القضية، صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض على بعضهم مؤخراً، فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

المشدد 5 سنوات للمتهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مواطنين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهمان آخرين بالمشدد 3 سنوات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مواطنين ببولاق الدكرور.

أحالت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق المتهمين "محمد أ" 32 سنة سائق، "شريف أ" 32 سنة طباخ، "عبد الرؤوف أ " 35 سنة كهربائي، "باسم ح" 29 سنة عاطل، لمحكمة الجنايات وذلك على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 18148 لسنة 2023 جنايات قسم بولاق الدكرور.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين جميعاً - سرقوا وآخر مجهول المنقولات مبلغ نقدي 36 الف جنيه، و5 موبايلات، وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة، والمملوكة للمجني عليهم "سليمان. ا"، "آدم. أ" ، "حامد. آ" "محمد. م"، وكان ذلك ليلا وحال كونهم أكثر من شخص وبطريق الاكراه الواقع عليهم.

كما قاما المتهمين وآخر مجهول بالدلوف للحانوت خاصة المجني عليه الأول حال قيام المتهم الأول بانتحال صفة مأمور ضبط قضائي والتزى بالزي الرسمي لأمين شرطة وإحرازه السلاح أبيض "عصا" وباقي المتهمين القوة المرافقة له، فتمكنوا بتلك الوسيلة القرية من تفتيش محل الواقعة وشل مقاومة المجني عليهم وبث الرعب في نفسهم والاستيلاء على المنقولات المبيئة بالتحقيقات.

كما وجهت إليهم تهمة التدخل في وظيفة عمومية عسكرية بأن أدعوا بأنهم رجال شرطة ودلفوا لداخل الحانوت خاصة المجني عليه الأول مدعين بصفتهم، وقاموا بتفتيشه على النحو المبين بالاتهام أنف البيان وذلك دون إن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهه للمتهم الأول، تهمة ارتداء علانية كسوة رسمية كسوة أمين شرطة بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك وحمل علانية العلامة المميزة لها من غير حق على النحو المبين بالتحقيقات، بالإضافة إلى احرازه سلاح أبيض (عصا) مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانوني.