الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اختبارات الناشئين بالمقاولون العرب مستمرة للأسبوع الثاني

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل نادي المقاولون العرب، جهوده المكثفة لاكتشاف أفضل المواهب الكروية بين صفوف الناشئين، و تجري اللجان الفنية والإدارية والطبية للنادي اختباراتها لانتقاء لاعبين جدد ينضمون الي كتيبة ذئاب الجبل.

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افتتاح أكاديمية المقاولون العرب للإعداد البدني بقطاع للناشئين

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المقاولون يكشف مواعيد الاختبارات في الأكاديمية

وأكد يسرى عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بأن اللجان الفنية والإدارية والطبية تقوم بعملها على أكمل وجه وأن اللجان الفنية تعمل بكل شفافية وحيادية لانتقاء أفضل المواهب وقد تم اختيار مجموعة من العناصر المميزة في جميع المراحل السنية حتي الأن.


ويحصل كل متقدم علي فرصته كاملة في الملعب للاختبار أمام اللجان، علاوة علي منح  المميزين أكثر من فرصة تمهيدا لاختيار العناصر المميزة .


وتقام اختبارات الناشئين 2024 من الساعة 8 صباحا بمقر النادي في مدينة نصر بالقاهرة.
أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع لمواليد مواليد البراعم (2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 ).


أيام ( الأحد , الثلاثاء , الخميس )، ناشئين مواليد ( 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 )، على أن يتم تحديد موعد اختبارات مواليد 2005 بعد انتهاء امتحاناتهم الدراسية.
 

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