المقاولون يكشف مواعيد الاختبارات في الأكاديمية

أعلن نادي المقاولون العرب عن استقبال أكاديمية المقاولون لكرة القدم لاعبين جدد، من مواليد: (2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012).

2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019 ).

مواعيد التدريبات:

(السبت/الاثنين /الخميس) من كل أسبوع من الساعة (5,30) عصرا حتى الساعة (9,30)مساء.

في سياق متصل، يواصل نادي المقاولون العرب اختباراته السنوية للاعبين الناشئين والتي بدأت من ٢٥ مايو الحالي وشهدت هذه الاختبارات منافسة شديدة بين الآلاف من المواهب الشابة، الأمر الذي مكّن النادي من اختيار نخبة من أفضل اللاعبين لتعزيز صفوف فرقه في قطاع الناشئين وحظي الأسبوع الأول بإقبال كبير وتم اختيار عدد من اللاعبين لضمهم لصفوف فرق القطاع .

وتأتي هذه الاختبارات في إطار البرنامج الذي ينفذه نادي المقاولون العرب لاكتشاف ورعاية أفضل المواهب الكروية على مستوى الجمهورية. وقد شهد الأسبوع الأول من الاختبارات منافسة قوية بين اللاعبين في مختلف الفئات العمرية، وبعد عملية تقييم دقيقة من قبل اللجان الفنية، تم اختيار مجموعة متميزة من اللاعبين في كل فئة لضمهم إلى فرق القطاع.