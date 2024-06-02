افتتاح أكاديمية المقاولون العرب للإعداد البدني بقطاع للناشئين

أعلنت إدارة نادي المقاولون العرب الرياضي عن افتتاح أكاديمية جديدة للإعداد البدني بقطاع الناشئين في الفترة الصيفية.



وأشار نادي المقاولون الأكاديمية تهدف إلى :

1. تنمية وتطوير القدرات البدنية للاعبين الناشئين.

2. إجراء قياسات واختبارات بدنية شاملة للاعبين.

3. توفير فترة إعداد وتجهيز اللاعبين للالتحاق بالأندية المختلفة.



مواعيد التدريبات:

- أيام السبت، الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

وتستقبل أكاديمية المقاولون العرب لكرة القدم تستقبل لاعبين جدد.

من مواليد: ( 2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012)

( 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019 ).



مواعيد التدريبات:



(السبت/الاثنين /الخميس) من كل أسبوع

من الساعة (5,30) عصرا حتى الساعة (9,30) مساء.

