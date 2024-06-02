ميزانية سلطنة عمان تسجل فائضاً قدره 936 مليون ريال في 2023

حققت ميزانية سلطنة عمان فائضا فعليا بلغ قدره نحو 936 مليون ريال في 2023 جرى توجيهها لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو وخفض الدين العام.

سلطنة عمان

وقالت وكالة الأنباء فى عمان في منشور على منصة "إكس" إن الأداء الفعلي للميزانية العامة لسنة 2023 لسلطنة عمان يشير إلى ارتفاع الإيرادات بما يصل نسبته نحو 25 % ليصل إلى مستوى نحو 12.54 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الميزانية المعتمدة البالغة نحو 10.05مليار ريال.

وأضافت وكالة الأنباء فى عمان أن الإنفاق العام الفعلي زاد بما يصل الى نحو 2% ليصل إلى نحو 11.6 مليار ريال مقابل 11.35 مليار ريال معتمدة بالميزانية.

وذكرت وكالة الأنباء فى عمان أن سبب ارتفاع الإنفاق عن المخطط له يعود إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي، ليشمل زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية،وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية.

وأشارت وكالة الأنباء فى عمان إلى أن إجمالي الدين العام بلغ نحو 15.3مليار ريال حتى نهاية 2023، بانخفاض قدره بلغ نحو 2.3 مليار ريال مقارنة بعام 2022، وذلك نتيجة لقيام وزارة المالية بإدارة الالتزامات الحكومية وسداد جزء من القروض.

وأوضحت وكالة الأنباء فى عمان أن وزارة المالية سددت في 2023 أكثر من 1.4 مليار ريال مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.

استقرار معدل البطالة في الأردن عند 21.4% في الربع الأول على أساس فصلي

الأردن

قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية خلال تعاملات، اليوم الأحد 2 يونيو، إن معدل البطالة سجل في الربع الأول من العام بما يصل نسبته نحو 21.4%، دون تغير يذكر عن الربع السابق، ويأتي ذلك انخفاضا من 21.9% سجلها في الربع الأول من 2023، أي بنسبة 05%.

وبلغ معدل البطالة للذكور عند مستوى نحو 17.4% خلال الربع الأول من العام الجاري بانخفاض بلغ نسبته نحو 2.2% على أساس سنوي .

فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث بما يصل نسبته نحو 34.7% في الربع الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته نحو 4% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

وعلى أساس فصلي، انخفض معدل البطالة للذكور بما يصل نسبته نحو 1.5%، وارتفع معدل البطالة للإناث بما يصل نسبته عند نحو 4.9%.