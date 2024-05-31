الأردن يعلن استضافته مؤتمرا إنسانيا دوليا بشأن غزة 11 يونيو المقبل

قال الديوان الملكي الأردني في منشور على منصة إكس اليوم الجمعة إن الأردن سيستضيف يوم 11 يونيو حزيران بالتنسيق مع مصر والأمم المتحدة مؤتمرا دوليا طارئا للعمل على الاستجابة الإنسانية لحرب إسرائيل في قطاع غزة.

ويعقد المؤتمر بدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعلى مستوى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

كما يستهدف تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتتسبب الحرب الدائرة في غزة بكارثة إنسانية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني بمختلف مناطق القطاع، وتفشي المجاعة، والمعاناة النفسية والدمار الهائل، وقد أصبح وصول الغذاء، والماء، والأدوية للسكان شبه معدوم.

وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36224 شهيدا و 81777 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.