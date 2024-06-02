نفوق 40 رأس ماشية في حريق بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة على حريق شبَّ في مزرعة مواشي بنطاق عزبة أبو بساط التابعه للوحدة المحلية لقرية الصالحيه التابعة لدائرة مركز شرطة الفيوم، أسفر الحريق عن نفوق 40 رأس ماشية جراء النيران.تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا بالحريق وتم اخطار اللواء مدير امن الفيوم بالحادث و دفعت قوات الحماية المدنية بـ 5 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، و أسفر الحريق عن نفوق 40 رأس ماشيه .

وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق بمزرعة ملك شخص يدعى عوض سعداوي ديب ، وشقيقه سيد سعداوي ديب" ونتج عنه نفوق 40 راس ماشية، ولا توجد إصابات بشرية.

وبسؤال مالك الحظيرة علل نشوب الحريق بسبب إنفجار ماكينه خاصه بتوليد الكهرباء كانت بجوار المزرعة مما تسبب في حدوث الحريق ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى امرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق وتولت التحقيق .

حادث آخر

وفى حادث سابق اليوم أصيب 12 شخص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم -القاهرة باتجاه الفيوم ، تم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقي مدير أمن الفيوم اخطارا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم بورود اشارة من شرطة النجدة ، بتلقيها بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، بطريق الفيوم – القاهرة عند مدخل البوابات ووجود مصابين ،

وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة و 8 سيارات إسعاف الي مكان الحادث، وتبين إنقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعه الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 12 شخصا ، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المصابين .

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى امرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث وتولت التحقيق.