كلام فى الهوا

الأحد 02/يونيو/2024 - 07:36 م 6/2/2024 7:36:31 PM

هل نحن قوم نُعبر بانفعالاتنا عن مواقفنا وأفكارنا، أوأننا قوم تطغى انفعالاتنا على أعمالنا!! لذلك نجدنا منفعلين دائمًا، ونحمل الشك فى الآخرين، ونُزايد عليهم فى كل ما يقولون أو يعملون لأسباب نفسية ليس أكثر، وتأتى الأنانية وحُب الذات فى مقدمة تلك الأسباب، لذلك نهرب إلى العالم الافتراضى، ونحاول تغيير أسمائنا وصورنا وعمرنا ونوعنا، ونغوص فى هذا العالم الذى يضحك فيه الكل على الكل، وفقدنا بسبب ذلك الإنسانية الباقية لدينا فى هذا العالم الجديد الذى يتداخل ويتمازج من خلال آليات العولمة، وحين تُضيف إلى ذلك التليفون المحمول الذكى تعلم أنك تقف أمام هذا العالم دون ملابس، وللأسف دون خجل، دائرة أوجدت نفسك فيها بسبب غياب أى هدف لك فى الحياة، ولا شك أصبحت داخلها كالآلات التى تعمل ثم تعمل دون توقف إلا عند الموت.. عُذرًا عندما تتعطل، اعلم أن ضغوط الحياة صعبة ولا تُطاق، حاول أن تلعب بالدنيا ولا تتركها تلعب بك، فإذا استطعت فعل ذلك فأنت فى طريق الأمل، بشرط عيش الحياة الحقيقية وليس الحياة الافتراضية التى يغرق فيها الناس للأسف فى عالمنا الثالث الذى يحيا على الاختراعات ولا يخترع!!

لم نقصد أحدًا!!